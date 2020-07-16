295 مطعماً تنضم لـ«إسعاد» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حقق قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية في لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، نجاحات لافتة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المطاعم التي انضمت إلى برنامج «إسعاد» إلى 295 مطعماً.

وقال إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية في لجنة بطاقة «إسعاد»: «إن الجهود التي بذلها أعضاء القطاع خلال الفترة الماضية كانت كبيرة ومثمرة، ويعود السبب في ذلك إلى السمعة الممتازة، التي أصبحت تتمتع بها بطاقة «إسعاد» على المستوى المحلي والخارجي، بالإضافة إلى الخبرة التراكمية المتوفرة لدى أعضاء القطاع، وكل هذه العوامل أسهمت في تسهيل عملية استقطاب العروض، حيث تمكنا على سبيل المثال وخلال يومين فقط من إدراج 13 مطعماً في قائمة المطاعم المقدمة لخصومات مميزة لحاملي البطاقة.

ولفت البلوشي إلى أن الأمر لم يقتصر على استقطاب للعروض والخصومات التي تقدمها المطاعم والمنتزهات الترفيهية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة وحسب، بل تعدى ذلك إلى تنفيذ مبادرات مميزة تحت إشراف منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، وبالتعاون مع شركاء القطاع.

وأكد إبراهيم البلوشي «إن هذا الأمر أدى إلى تعزيز سمعة بطاقة «إسعاد» وأكسب البطاقة الثقة والمصداقية لدى حامليها، ولدى شركائنا المنضمين إلى البرنامج، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً أكثر لقطاع المطاعم، بانضمام أعداد أكبر لها ولفروعها المنتشرة في الدولة».

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