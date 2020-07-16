جائزة لطيفة بنت محمد تطلق برنامج صيف 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

استثماراً للوقت في ممارسة إيجابية وهادفة وانسجاماً مع برامج صيف 2020 فقد نظمت وأعدت جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي برنامجاً صيفياً متكاملاً عبر مجلس الشباب للقيادة والابتكار تحت شعار "الطفولة مسؤولية مشتركة"، حيث بدأ نشاط البرنامج الصيفي خلال الفترة من الأحد 12 يوليو وحتى الاثنين 27 يوليو والفترة الثانية من 1 وحتى 19 أغسطس 2020.

وأكدت أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة برنامج صيف 2020 بالجائزة يتضمن فقرات وبرامج شيقة أبرزها مسابقات ألو إبداع وملتقيات فكرية إبداعية تتضمن برامج بيئية وصحية ومجتمعية، إضافة إلى قناة تلغرام تشتمل على فقرات بعنوان قيادة وريادة وإبداع.

إلى جانب تجارب ميدانية ودورات تدريبية ومنها على سبيل المثال دورة المدرب المحترف الصغير، إضافة إلى ورش عمل فنية وإبداعية بأنامل الشباب والأطفال المبدعين، إضافة إلى برامج ونشاطات متحف جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والزيارات الميدانية لمدينة الطفل.

واختتمت أمينة الدبوس تصريحها قائلة: "برنامج الصيف في كل عام حدث هام يعتبر تقليدا ثابتا للجائزة بهدف استثمار الوقت والذات في ممارسة هادفة وبناءة تعزز من الإبداع والتميز والابتكار والتفوق لذلك نأمل من الطلاب والطالبات المشاركين في صيف الجائزة 2020 الاستفادة القصوى من كافة البرامج والأنشطة والفعاليات المدرجة في البرنامج".

وأضافت: "وذلك من خلال فعاليات صيف 2020 مع مراعاة الجوانب الصحية والوقائية والاحترازية منعا لتفشي كوفيد19، والالتزام الكامل بأنظمة وقوانين ولوائح وتعليمات الدولة في هذا الشأن".

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