سي إن إن: الإمارات تذهب أبعد من النجوم.. إلى المريخ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"مسبار الأمل" على الكوكب الأحمر، الإمارات تذهب أبعد من النجوم.. إلى المريخ تحت هذا العنوان نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي تقريراً استهله بصور ومقاطع لهزاع المنصوري، رائد الفضاء العربي الأول إلى محطة الفضاء الدولية ورائد الفضائي الإماراتي سلطان النيادي.

يقول المنصوري: "بذهابنا إلى المريخ في المستقبل نكتسب نوعاً من المعرفة حول كيفية العيش على نحو أفضل على كوكب الأرض".

ويضيف أن بلده الإمارات يحقق إنجازاً جديداً في الوصول إلى أبعد من حدود السماء وسبر أغوار جديدة في استكشاف الفضاء الخارجي.

أما النيادي فيشير إلى أن فهمنا لما حصل على المريخ قبل ملايين الأعوام ربما يخولنا الاستفادة لمحاولة حماية كوبنا الأرض.

ويقول: "الأمل هو الاسم الذي اخترناه للمسبار في دلالة على كافة الصعوبات التي تواجهها المنطقة. إن مقدرتنا على بناء كل تلك الإمكانيات والانطلاق في مشروع الشراكة التعاوني الدولي هذا، وقدرتنا على تدريب المهندسين وقيادة المجتمع العلمي في الدولة والمنطقة عموماً هو على ما أعتقد الجانب الأبرز".

من جهته يضيف المنصوري قائلاً: "إننا نسطر بداية حقبة جديدة في الدولة والمنطقة العربية بأسرها وذلك من حيث تحفيز أجيال الشباب المقبلة والتفكير بأن لا شيء مستحيل.

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