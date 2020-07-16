عبدالله بن زايد ووزير خارجية ألمانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية ألمانيا جهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفي هذا الصدد .. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي هايكو ماس على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد سموه بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لاحتواء تداعيات المرض، معربا عن تمنياته للشعب الألماني بالسلامة والازدهار.

كما أشاد سموه بالتزام الجالية الألمانية المقيمة في الدولة بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لاحتواء تداعيات المرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين.

مشيراً إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

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