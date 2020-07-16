تعرف على أول متطوع للتجارب السريرية للقاح كورونا الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة خليفة الطبية عن أول متطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا.

وقالت الدكتورة أن أول متطوع يشارك في التجارب السريرية التي تجري في أبوظبي للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء كوفيد-19، هو الشيخ عبدالله آل حامد عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي.

كما أعلنت الدكتورة عن المتطوع الثاني وهو جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة.

وذكرت الدكتورة نوال أن ذلك يظهر ثقة القيادة الطبية في هذه التجارب ويعكس التزام الإمارة بإيجاد علاج عالمي للوباء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز