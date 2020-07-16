الإمارات الأولى في 7 مؤشرات صحية عالمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

حققت الإمارات في عام 2019 المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة، وذلك وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأشار تقرير أصدرته في هذا الشأن، إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، والصادرة ضمن تقرير الازدهار العالمي 2019.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز