الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كازاخستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخر جهداً في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس».

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