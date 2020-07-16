الإمارات تحتفي بيوم ميلاد فخر الوطن

احتفت الإمارات أمس، بيوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث أطلق آلاف المغردين العنان لفيض الحبّ والأمنيات، بطول العمر ودوام الصحة والعافية لسموه، وتفاعلوا شعراً وأدباً ونثراً، في مشاعر صادقة ونبيلة تجاه قائد عظيم، كسب قلوب الإماراتيين والعرب والعالم، بمواقفه الإنسانية، ومبادراته، وإنجازاته.

وتصدّر وسم #محمد بن راشد، ووسم #فخر_الوطن موقع «تويتر»، حيث تناولت الكلمات إنجازات القائد الذي رسخ نهجاً تنموياً فريداً، مكّن الإمارات من تصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وقاد طموحها إلى الفضاء.

لقد ألهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأجيال بفكره، وبرهن بقيادته بأن المهمات مهما كبرت فإن الهمم أكبر، واجتاز بحنكته وحكمته عظيم التحديات، ليقود بلاده إلى الريادة، إنجازاً وثقافة وتسامحاً، وكان الرقم «واحد» عنوانه ومقصده دائماً وأبداً. وبشيمه العظيمة، استطاع أن يكسب القلوب والعقول. أحبّ شعبه، وجعل سعادته غاية الإنجازات، وكان بناء الإنسان وتمكينه، شغله الشاغل دائماً.

إن التاريخ لا يسجّل بماء الذهب إلا صنائع الرجال، ليبقى المنجز محفوراً في صحائفه، وهو ما سيحفظه الحاضر والغد لسموه، الذي حمل الأمانة، وعقد العزم، وصنع الأمل، وكان قائد اللامستحيل. فكل عام وأنت القائد والملهم يا ذخر الوطن وفخر العرب. وكل عام وإماراتنا الحبيبة في عز ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقد انتشرت على وسائل التواصل أمس قصيدة مغناة بعنوان

«بو راشد العز»، أنتجها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهي من تأليف الملحن محمد الأحمد، وترنم بها الفنان حسين الجسمي. وجاءت مشاهد الأغنية محملة بعديد الصور لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي توثق جوانب من حياة سموه.

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