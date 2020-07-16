«إسلامية دبي» تقدم خدمة «طلب محاضر لإقامة نشاط ديني» عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن تقديم خدمة توفير محاضر لإقامة نشاط ديني، بالحضور المباشر أو باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وذلك سعياً منها إلى توفير خدماتها لتتناسب واحتياجات المتعاملين من شرائح المجتمع كافة، من خلال تسهيل الإجراءات والبت فيها في الوقت المناسب، عبر قنوات تتفق مع متطلباتهم، للاستمرار في تحسين جودة الخدمات المتمركزة حول المتعامل.

ومن جانبها، أشارت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة، إلى أن هذه الخدمة تقدم من قبل محاضرين ومدربين مواطنين أصحاب كفاءة دينية، معتمدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهي خدمة للدوائر الحكومية والجهات الرسمية وتتراوح مدتها بين نصف ساعة إلى ساعتين حسب الرغبة.

وعن الخدمة، قال إبراهيم المنصوري، رئيس قسم الإرشاد الديني: إن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تحمل على عاتقها المسؤولية المجتمعية لإحداث التغيير الإيجابي لتتوافق وتوقعات المتعامل ورؤية الدائرة، من خلال نشر الثقافة الدينية الوسطية للتعامل بواقعية مع المستجدات القائمة، تسمح للوعاظ والأخصائيين والمرشدين بالتفاعل المباشر مع الجمهور.وتمتاز خدمة توفير محاضر لإقامة نشاط ديني بأنها مجانية لجميع أنحاء العالم ضمن آليات محددة، حيث تشمل المحاضرات مواضيع مختلفة كالمواضيع الدينية، الاجتماعية، الأسرية، التربوية، التحفيزية، التخصصية، الاستشارية التوجيهية والتنموية، تتناسب مع كل الفئات بمختلف مراحلها العمرية، وبعدة لغات للوصول إلى شرائح المجتمع كافة.للاستفسار أكثر حول خدمة توفير محاضر لإقامة نشاط ديني، من خلال الاتصال بمركز الاتصال المجاني (800600) خلال ساعات الدوام الرسمي، أو عبر تطبيق الدائرة الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

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