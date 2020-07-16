حاكم الشارقة يتلقى برقيات تعزية في وفاة أحمد بن سلطان القاسمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تعزية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعربوا فيها عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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