حرم حاكم عجمان تطّلع على مشاريع مؤسسة «حميد بن راشد الخيرية»

المصدر: عجمان - وام

اطلعت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية «أم المؤمنين»، على مشاريع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الحالية والمستقبلية، التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وطلبة العلم في إمارة عجمان، إضافة إلى الوقف الخيري للمؤسسة وآليات العمل بهذه المشاريع.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان إلى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وتفقدها لأقسام وإدارات المؤسسة، ورافقها خلال الزيارة وفد ضم معالي الشيخة لبنى القاسمي، والشيخة نهلة القاسمي، والشيخة غلا، والشيخة الزين كريمتي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي مريم الرومي وعفراء بن هندي ورجاء النومان.

وقدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة شرحا وافياً حول آليات العمل داخل المؤسسة، ومبادراتها ومشاريعها الخيرية في إمارة عجمان، ومنها البنايات الوقفية وطريقة نسب توزيع الريع للمساعدات والاستثمار والمصاريف الإدارية والاحتياطي.

واستعرضت أعمال مشروع بنك الطعام، وآليات العمل به من استلام المواد الغذائية وفحصها، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط باتباع مواصفات الصحة العالمية وتدريب المتطوعين على معايير التعامل مع الأطعمة ونقلها وتخزينها وتجهيز السيارات المبردة حتى وصول المواد الغذائية إلى المستفيد.

وثمنت حرم صاحب السمو حاكم عجمان- خلال الزيارة- الجهود الكبيرة، التي تبذلها المؤسسة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة ضرورة أن يتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لطلبة الجامعة، والاهتمام بهم فهم قادة المستقبل لدولة الإمارات، وحرصت الشيخة فاطمة بنت زايد على دعم الطلبة، الذين يختارون تخصصات علمية هادفة، ويستفيد منهم المجتمع، وأثنت على السياسات التي تنفذها المؤسسة تبعاً للمشاريع المتنوعة.

وتسلمت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان في نهاية اللقاء من مديرة المؤسسة درعاً تذكارية على تشريفها وزيارتها الكريمة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

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