الإمارات تثبت مقدرة العرب والمسلمين على اختراق الفضاء بعقولهم وشبابهم

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الفضاء والفلك شغف وعلم، منذ القدم عند العرب والمسلمين، ولذلك برعوا في علوم الفلك حتى أصبحوا رواداً في القرون الماضية وبداية من صدر الإسلام، ولكن بعد غياب العلوم والعلماء العرب من الساحة العالمية بدأت دولة الإمارات تشق طريقها إلى الفضاء لكي تتحدى العالم، وتثبت أن العرب والمسلمين قادرون على اختراق الفضاء بعقولهم وعلومهم وشبابهم، ومن هنا جاء دور ريادة الإمارات في تحقيق حلم كل عربي، يريد أن يكتشف الفضاء بالعقول العربية.

وقال البستكي، بمناسبة إطلاق مسبار الأمل: بدأت الدولة مسيرتها بإطلاق أقمار اصطناعية من صناعة إماراتية إلى الفضاء، وهي دبي سات 1 ودبي سات 2، وخليفة سات ثم انتقلت إلى مرحلة استكشاف الفضاء بروادها، الذي تحقق بوصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية، وهذه كانت البداية لانطلاقة واسعة لتخطي كل التحديات العلمية والإنسانية وتحلقت آمال العرب والمسلمين عالياً بمسبار الأمل، ليخوض أقطار السماوات والفضاء الشاسع حتى يصل إلى المريخ أو الكوكب الأحمر.

هذه الرحلة هي علمية بحتة، يقوم بها علماء إماراتيون وبتصميم إماراتي، لتحقق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أكتوبر عام 2014 والتي تهدف إلى تحقيق الابتكار في سبعة قطاعات، ويعتبر قطاع الفضاء أحد أهم هذه القطاعات، وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية اهتمت القيادة بالأفكار الابتكارية، لترتقي بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي، والتي ترتكز على عناصر رئيسة للابتكار، أهمها رأس المال البشري، والمعرفة والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والبنية التحتية، والبيئة التنافسية، والمؤسسات والبيئة التنظيمية، والمنتجات والخدمات الابتكارية، لذا كان من الضروري الاهتمام بهذه العناصر في قطاع الفضاء واستكشاف ما بعد كوكب الأرض، وكان ذلك مقصوراً على الدول المتقدمة فقط، ولذلك كان من المنطقي أن تبدأ الدولة مرحلة جديدة لاستكشاف الفضاء وملحقاته، لتكون ممثلة للعرب والمسلمين في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

اقتصاد مستدام

وأضاف: انطلاقاً من هذا المبدأ وتحقيقاً للاقتصاد المستدام ما بعد النفط أخذت الدولة على عاتقها تنويع مصادر الدخل، وتحقيق اقتصاد مستدام يساند مصدر النفط كونه دخلاً استراتيجياً للدولة، وفي هذا الإطار سعت الدولة لتحقيق مبدأ إنتاج المعرفة وصناعة المنتجات المتطورة محلياً وبيعها عالمياً.

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