«طرق دبي» تطلق مؤشراً لقياس النضج الريادي للأداء

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤشراً لقياس مستوى النضج الريادي للأداء المتكامل لمؤسساتها وقطاعاتها كافة، وذلك للوقوف على مدى تنافسية الهيئة، وترتيبها العالمي، في ما يتعلق بالتقارير العالمية للمؤشرات التنافسية.

وقال ناصر بوشهاب المدير التنفيذ لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «إن الهدف من هذه المبادرة، هو تحقيق استدامة الأداء الريادي في التقارير العالمية، من خلال قياس مستوى النضج للأداء المؤسسي، وتكامل الأدوار بين المؤسسات والقطاعات على مستوى الهيئة، وقياس الجاهزية لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات النقل والطرق والبنية التحتية والمواصلات»، موضحاً أن المؤشر يتوافق مع مصفوفة الوصول إلى «الموقع الريادي من خلال مستويات 4 رئيسة»، تبدأ بالمستوى الأول «جهة مُبادِرة ومُطبِقة»، أي الجهة التي تبادر للتنافس، ولديها قابلية لتحسين وتحقيق مؤشراتها التنافسية، مع سعيها للوصول للريادة، من خلال تطوير قدراتها المؤسسية، وصولاً إلى المستوى الرابع «جهة رائدة عالمياً»، لتسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، ضمن الأوائل عالمياً.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بإطلاق المرحلة التجريبية لبيان مستوى الهيئة، وذلك بعد حصر وتحليل ودراسة المؤشرات التنافسية في مجال عملها من عام 2016 إلى عام 2019، مع تطبيق محاور النضج الريادي للمؤشرات التنافسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز