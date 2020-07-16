مناقشة إجراء تحديثات على جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الرابع لعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء.

وسلط الاجتماع، الضوء على مساهمة «سقيا الإمارات»، في «حملة 10 ملايين وجبة»، التي هدفت إلى مساعدة المحتاجين، ومواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. كما ناقش المجلس، إجراء تحديثات على فئات ومعايير جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء: «تؤدي «سقيا الإمارات»، منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دوراً جوهرياً في مأسسة العمل الإنساني، وترسيخ إرث المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه النبيلة، القائمة على حب الخير والعطاء. وتدعم المؤسسة، الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، لمد يد العون إلى المحتاجين، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، ووصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة، إلى 13 مليون مستفيد، في 36 دولة حول العالم، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كعاصمة مستدامة للعمل الإنساني، ومن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية بالعالم».

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، كل من: «فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد علي مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، والمهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»، وفهد عبد الله بن عفيرا الفلاسي أمين سر المجلس».

نهج ثابت

قال محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»: «تسير «سقيا الإمارات»، على النهج الإماراتي الثابت، الداعم لإيصال الخير إلى محتاجيه في كل أرجاء المعمورة».

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