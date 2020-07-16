بلدية دبي تشارك في أكبر مؤتمر افتراضي «جيومكاني» عالمي

المصدر: (دبي - البيان)

تشارك بلدية دبي، بالتعاون مع شركة إيزري، في أكبر مؤتمر افتراضي «جيومكاني» في العالم هذا العام، يمتد لـ 3 أيام، من 14 إلى 16 يوليو الجاري، حيث يسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مثل الربط بين نظم المعلومات الجغرافية بعالمنا الحقيقي، وتكنولوجيا وتطبيقات ArcGIS، وأهمية نشر المعرفة الجغرافية.

وتهدف مشاركة البلدية في المؤتمر، إلى تبادل الخبرات، والاستفادة من ورش العمل المتنوعة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن المشاركة في الجلسات النقاشية، والعروض التقديمية، بالإضافة إلى التعرف إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، واكتساب التدريب من قبل خبراء شركة إيزري، إلى جانب تعزيز المعرفة بأهم المنتجات والخدمات التي تعمل بنظام المعلومات الجغرافية. كما يُعد المؤتمر، فرصةً لبحث سبل التعاون بين مركز «نم» المعلومات الجغرافية ببلدية دبي، ومختلف الجهات الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وتسليط الضوء على التحديات، وكيفية التغلب عليها، وتحويلها إلى فرص لتحقيق الإنجازات والنجاحات في هذا المجال

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