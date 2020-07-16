استقبال متعاملي «خدمات رأس الخيمة» الأحد المقبل

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح)

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن استئناف مركز سعادة المتعاملين في الدائرة استقبال المتعاملين بدءاً من الأحد المقبل وذلك من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية ذات العلاقة بجائحة «كورونا» والتي حددتها الدائرة لضمان توفير السلامة الصحية لمراجعي المركز.

وأكد الحمادي، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت سباقة في تحويل خدماتها إلى إلكترونية، فجاءت أزمة كورونا لتظهر أهمية هذا الاستثمار بالتكنولوجيا، ونجحنا في تقديم كافة خدماتنا للجمهور والمتعاملين إلكترونياً، حيث نفذت الدائرة 6719 معاملة إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 5341 معاملة منذ بداية جائحة كورونا، ساهمت في تسهيل الوقت والجهد على المتعاملين، والمحافظة على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى أن فترة العمل عن بُعد شهدت ارتفاعاً كبيراً في الاعتماد على التطبيقات والخدمات الإلكترونية في دائرة الخدمات العامة وعدم تأثر العمليات التشغيلية في تخليص المعاملات، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة يتم تطويرها بصفة مستمرة تنفيذاً لتوجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية.

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