البنك الدولي: الإمارات والسعودية الأفضل تحسناً في «المساواة بين الجنسين»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دول العالم تحسناً على مؤشر المساواة بين الجنسين، خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة، وفقاً لتقرير «النساء، الأعمال التجارية والقانون 2020»، الصادر أمس عن البنك الدولي.

ويتضمن التقرير، مؤشر المساواة بين الجنسين، الذي يرصد مستويات التحسن لدى مختلف دول العالم في المساواة بين العمل في قوانين، أماكن وفرص العمل، وأيضاً في التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأفاد التقرير بأن أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، حققت تحسناً على المؤشر منذ عام 2017 وحتى الآن، هي بالترتيب: «السعودية، الإمارات، نيبال، جنوب السودان، ساوتومي وبرنسيب، البحرين، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الأردن وتونس».

وذكر التقرير أن: «دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت تحسناً هائلاً خلال نفس الفترة المذكورة، على 5 مؤشرات فرعية، ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين، ما أتاح لها في النهاية، أن تكون ثاني أفضل الاقتصادات تحسناً على المؤشر العام». وأضاف التقرير أن: «هذه المؤشرات الفرعية، هي المساواة بين النوعين داخل أماكن العمل، المساواة بينهما في حرية الحركة والتنقل إلى أماكن العمل، سواء داخل الدولة أو خارجها، المساواة في الرواتب، المساواة في الحقوق والامتيازات الوظيفية عند الزواج»، «تضمن ذلك السماح للمرأة بأن تكون هي المسؤولة عن الأسرة، وأيضاً سن تشريع يحمي المرأة من العنف المنزلي»، والمساواة في الحقوق أيضاً عند الإنجاب.

واستعرض التقرير بالتفصيل، الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتحقيق التحسن على المؤشرات الفرعية الـ 5، ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين.

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