فارس المزروعي: «ليوا للرطب» يجسد رؤية زايد في ترسيخ مكانة النخيل

المصدر: أبوظبي - وام

تستعد مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي لانطلاق الدورة الـ16 من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري.

تحضيرات

وتفقد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، خلال زيارة ميدانية لموقع مهرجان ليوا للرطب، صباح أمس، التحضيرات النهائية وجاهزية موقع المهرجان والاستعدادات المكثفة للإجراءات التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان. وقال المزروعي خلال الجولة إن: «مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس النهضة الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة».

توجيهات

وأكد أن: «المهرجان يواصل تحقيق نجاحاته المتتالية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع المهرجانات والفعاليات التراثية، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للمهرجان، والتي امتدت على مدار السنوات الماضية».

جولة

قام اللواء فارس خلف المزروعي بجولة بجميع مراحل المشاركة في مسابقات مهرجان ليوا للرطب، واستمع إلى شرح مفصل من لجنة إدارة المهرجان حول إجراءات التسجيل وتسليم المشاركات، والتي تتم وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة وتؤكد على التباعد الاجتماعي.

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