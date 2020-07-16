«إمباور» تزود 3 محطات في مسار 2020 بالتبريد

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن قيامها بتزويد طاقة تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 2100 طن تبريد لـ 3 محطات مسار 2020 لمترو دبي.

وتقوم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بتزويد 3 محطات منها وهي: «محطات الحدائق» و«ديسكفري جاردنز» و«الفرجان»، وذلك عبر محطتها المتواجدة في «ديسكفري جاردنز»، والتي تحقق وفورات ضخمة في الطاقة وتزيد كفاءة استخدامها وتخفض بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية فضلاً عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «ساعد وجود شبكة تبريد مناطق ومحطة تبريد تابعة لإمباور في منطقة مسار 2020 على تزويد الـ 3 محطات بخدمات تبريد المناطق، حيث تقدم «إمباور» خدماتها العالمية المستوى لدعم منهج ومفاهيم الاستدامة المطبقة في محطات مسار 2020».

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