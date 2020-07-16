حمدان بن زايد: متفائلون بتحسّن المخزون السمكي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي.

وقال سموه: «إن التحسن جاء نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة، وذلك خلال عام واحد من تطبيقها وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة».

وأضاف سموه في تصريح له في هذا الشأن: «نظراً لكون صيد الأسماك جزءاً مهماً من إرثنا البحري كان لا بد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي من خلال اتباع الطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية وتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تحسين المخزون السمكي وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية».

وأثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستضمن تجدد وتعافي المخزون السمكي، معرباً عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن مع استمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة.

ومن جانبه أشاد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، بالنتائج التي حققتها الهيئة، معتبراً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسية فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30% وكذلك إدارة مصايد الأسماك التجارية بطريقة فعالة تضمن الاستقرار البيئي وتتسق مع تلبية احتياجات السكان من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

أهداف

ومن جهتها قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن الأهداف التي وضعتها الهيئة وجاءت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من الجهات المعنية مثل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ووزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك الذين كان لهم دور فعال في دعم جهود الهيئة لتحقيق الاستدامة في قطاع صيد الأسماك».

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