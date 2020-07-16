مدير بلدية الفجيرة: لا إضافات بمساكن مدينة محمد بن زايد إلا بتصريح

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة ضرورة الحصول على تصاريح إقامة أي إضافات داخلية في مساكن مدينة محمد بن زايد بإمارة الفجيرة، حيث يجب أن تتم وفق اشتراطات ومعايير، وبالتنسيق مع لجنة مبادرات رئيس الدولة.

وأوضح، خلال مداخلته الهاتفية مع إذاعة أبوظبي «أف إم»، أنه خلال إجراءاتهم التفتيشية على المساكن لوحظ وجود بعض المخالفات، وتبين عدم أخذ أصحاب المساكن أية تصاريح حولها، وأكد أن البلدية حريصة على تحقيق سعادة قاطني المكان بتأمين بيئة صحية آمنة، إلى جانب المحافظة على جمالية التصميم وروعته، الذي يعكس المعايير العالية للمدينة العصرية.

وبين أن مشروع «مدينة محمد بن زايد السكنية» في منطقة الحيل في الفجيرة يأتي ضمن بيئة متكاملة، تتوفر فيها البنية التحتية المتطورة والخدمات المتنوعة، التي تسهل حياة المواطن، وتحقق له الاستقرار، والمشروع يحاكي المستقبل في تصاميمه، حيث روعيت فيه أعلى المعايير العالمية والبيئية.

تجاوز

وأوضح أن لجوء بعض قاطني المدينة إلى تغيير معالم بعض المساكن دون الرجوع إلى اللجنة المعنية والبلدية لأخذ تصاريح أمر يتسبب في تشوّه المنظر الحضاري والخارجي للمكان والتصاميم، التي اختيرت وفق معايير عالية، تتناسب مع الحداثة والجمال للمدينة.

وأضاف:«في ظل الإجراءات التنفيشية تفاجأنا بأن بعض قاطني المساكن قاموا بإغلاق الشرفات العلوية بطريقة شوهت منظر المسكن، بالإضافة إلى إقامة البعض الآخر حواجز فاصلة فوق الجدران بداعي الحصول على المزيد من الخصوصية في حين أن ما تم تنفيذه يمثل خطورة وتجاوزاً، ويشكل تعدياً على حق الجار أولاً، ويمكن أن يكون خطراً على سلامة الأفراد خصوصاً في الأجواء المتقلبة والرياح، وعليه خاطبت البلدية المخالفين بضرورة الإزالة على الفور منعاً من إصدار المخالفة المالية بحقهم». وأكد الأفخم أنه في حال تمت إزالة أسباب المخالفة تقوم البلدية بدورها في إلغائها، حرصاً منها على راحة وسعادة قاطني المدينة.

ضوابط

وأوضح مدير بلدية الفجيرة أن إقامة المظلات الإضافية أو عمل أية إضافات أخرى في المساكن يكون من خلال تصريح، يتم وفقاً لضوابط عدة تطلع عليه اللجنة المعنية من خلال مختصين، وذلك من أجل مراعاة أعلى معايير الجودة في المنازل.

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