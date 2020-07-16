«التغير المناخي» تُطلق الدورة الجديدة من «أسبوع القرش»

المصدر: دبي - البيان

تطلق وزارة التغير المناخي والبيئة غداً الدورة الجديدة من فعاليات «أسبوع القرش» بشكل افتراضي «عن بعد» بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وفندق أتلانتس النخلة وتستمر حتى 23 يوليو الجاري.

وبهذه المناسبة، قالت طيف محمد الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تُمثل حماية التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامة مكوناته الحيوانية والنباتية أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها عبر منظومة متكاملة تشمل إصدار التشريعات والقرارات، وإطلاق مختلف المبادرات والبرامج، بما يواكب رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة في كل القطاعات».

وأوضحت أن: «تنظيم فعاليات التوعية يأتي ضمن المبادرات التي تعمل الوزارة عبرها على رفع الوعي المجتمعي وتحفيز مشاركة كل مكونات المجتمع في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الوزارة مواكبة للإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفترة الحالية حرصت على تنفيذ دورة هذا العام بشكل افتراضي».

رفع الوعي وأوضحت أن: «فعاليات أسبوع القرش تستهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والعمل على ضمان استدامته، والدور الذي تلعبه هذه النوعية من الأسماك في الحفاظ على توازن البيئة البحرية وطبيعة ممارسات الصيد الخاطئة والمفرطة التي تتعرض لها».

ومن جهته قال الدكتور محمد المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أدرك العالم الآن أهمية حماية أنواع أسماك القرش التي أصبحت مهددة بالانقراض، لذلك فمن المهم الآن التركيز على تنفيذ تدابير الحفاظ على أسماك القرش التي اعتمدتها الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «CITES» واتفاقية الأنواع المهاجرة «CMS» وأيضاً إنفاذ القانون الوطني خاصة في البلدان التي يتم استغلال أسماك القرش فيها أكثر من غيرها».

تعاون

ومن جهتها قالت كيلي تيمينز مدير التعلم والمسؤولية المجتمعية في فندق أتلانتس: «نسعد بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان لاستضافة فعاليات أسبوع القرش لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا النوع من الأسماك المهمة وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها».

فعاليات

وستشمل فعاليات هذا العام تنظيم ورشتي عمل تفاعليتين يقدمها نخبة من المختصين في التنوع البيولوجي والثروة السمكية وتستهدف الورش مشاركة الصيادين المرخصين لدى الوزارة، والمهتمين بصيد النزهة، كما ستتاح المشاركة لكل فئات المجتمع.

وتضم الورشة الأولى التي سيتم تنظيمها في 19 يوليو 3 محاور رئيسة هي: «التعريف بالاتفاقيات الدولية التي تعني بحماية أسماك القرش والتي انضمت لها الدولة، ومدى مساهمتها في حماية هذا النوع من الأسماك عالمياً ومحلياً، وتناول المحور الثاني مجموعة من الحقائق عن أسماك القرش وأهميتها لتوازن البيئة البحرية، والمحور الثالث يتناول توجهات حركة التجارة العالمية بزعانف أسماك القرش».

وتضم الورشة الثانية في 20 يوليو 3 محاور يختص الأول بشرح وتعريف بالتشريعات الوطنية الخاصة بهذا النوع من الأسماك، وبالأخص الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش والقرار الوزاري 43 لسنة 2019 بشأن صيدها والإتجار بها.

مسابقة تفاعلية

ستشمل فعاليات الدورة الجديدة إطلاق مسابقة «العناية بالحيوانات» بالتعاون مع بلدية دبي وفندق أتلانتس، تستهدف تشجيع الشباب على مشاركة مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية تظهر كيفية عنايتهم بالحيوانات في المنزل وفي مجتمعهم بشكل عام.

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