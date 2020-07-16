صندوق الوطن يطلق برنامج جونز هوبكنز الصيفي لـ «موهبتنا»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق صندوق الوطن، برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين الإماراتيين، وإطلاق إمكاناتهم، وتطوير قدراتهم للتفوق في المستقبل، من خلال برامج متخصصة، مصممة بعناية، يقدمها رواد عالميون في مختلف القطاعات، والتي تستمر لغاية 23 يوليو الجاري.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف 2000 طفل إماراتي موهوب، ورعاية 500 منهم على الأقل، ودعم قبول 60 ٪ منهم في أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.

وحول برنامج جونز هوبكنز الإثرائي، الذي يقدمه مركز الشباب الموهوبين بجامعة جونز هوبكنز، والذي يضم 270 موهوباً من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر، فسيقدم البرنامج 21 مساقاً مكثفاً في الابتكار وعلم الأغذية، وعلوم الطيران، وفي مجال العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والفيزياء والعلاقات الدولية، كما يحتوي على حصص تفاعلية عن بعد، ومشاريع ومناقشات يقدمها نخبة الأساتذة من جامعة جونز هوبكنز. ويشارك في برنامج جونز هوبكنز الصيفي، 80 من الطلبة الموهوبين، الذين تم اكتشافهم هذا العام، من خلال التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

كما تحرص المبادرة، التي تنظم بدعم من شركة الدار العقارية، وشركة علي وأولاده، وشركة إعمار العقارية، على تقديم منظومة متكاملة لرعاية الموهوبين ذهنياً، من خلال اكتشاف الطلاب الإماراتيين الموهوبين، ذوي القدرة العقلية العالية، مع الحرص على تزوديهم بالمهارات والقدرات المتنوعة، التي تسهم في تعزيز قدراتهم، وذلك من خلال تقديم برامج متنوعة، تركز على التعليم المستمر المسرع والمتكيف، والتعلم التجريبي متعدد التخصصات، وبالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإبداع والتفكير المستقبلي.

حرص

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «يحرص صندوق الوطن على مواصلة ابتكار المبادرات والفعاليات، التي تسهم في تطوير مهارات وقدرات الطلبة الموهوبين، وتمكينهم من امتلاك المعارف والخبرات في مختلف مجالات الموهبة، وبما يؤهلهم ليكونوا قادة الغد وبناة المستقبل، والقادرين على تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في جميع المجالات».

وأضاف: «تحرص مبادرة موهبتنا، وعبر البرامج المتنوعة والتفاعلية التي تنظمها، على الاستفادة المثلى من أوقات فراغ الطلبة الموهوبين، وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال تقديم منظومة متكاملة من المعارف، التي تجمع بين الخبرات العملية والعلمية، وتقديم محتوى علمي متقدم، يفوق مستوى الطلبة بأربع سنوات، بهدف تنمية مواهبهم بشكل عميق، بما يتناسب مع التطورات الحالية التي تشهدها جميع القطاعات، وليكون الشباب على اطلاع كامل بجميع المستجدات، وقادرين على بناء تصورات عملية، تمكنهم من اتخاذ أفضل القرارات في مسيرة حياتهم المستقبلية».

وتشتمل المبادرة على برامج إثرائية، يتم تنفيذها على مدار السنة، تتركز في برنامج الربيع متعدد التخصصات، وبرنامج جامعة جونز هوبكنز الصيفي، وبرنامج جامعة ستانفورد الصيفي.

توجيه مهني

توفر المبادرة برامج التدريب والتوجيه المهني الفعال، وبرامج الإرشاد الأكاديمي، والتقديم للجامعات، لدعم التحاق الطلاب في أفضل الجامعات في العالم، والحصول على بعثات ومنح من قبل شركاء صندوق الوطن، والتي تتركز في البرنامج الصيفي للإعداد للتقديم على أفضل الجامعات، وفرص المشاركة في برامج صندوق الوطن، مثل: منصة باحث، المبتكر الإماراتي، وغيرهم. كما يتم خلال البرنامج، تدريب المشاركين على مهارات القرن الواحد والعشرين، وتعزيز الصحة العامة، والحفاظ على الموروث والقيم الإماراتية.

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