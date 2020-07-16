نادي دبي للسيدات ينظم مخيماً صيفياً افتراضياً للأطفال

المصدر: دبي- البيان

ينظم نادي دبي للسيدات، مخيماً صيفياً افتراضياً للأطفال، اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك في إطار جهوده الاجتماعية، الرامية لتوفير نشاط صيفي آمن للأطفال، يجمع بين الأهداف التعليمية والتنموية والتسلية والترفيه، ويستهدف البنات والأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاماً.

فعاليات

وتتضمن فعاليات المخيم، التي تقام عن بعد، عن طريق برنامج زووم، على باقة متنوعة من الأنشطة، التي تجذب الأطفال، وتقدم لهم مهارات جديدة، مثل الورش الفنية المبتكرة، حصص فن الطبخ الممتعة، تجارب الكيمياء الشيقة، التي تجمع بين المرح والمعرفة، حصص النشاط والحماس التي تتضمن اللياقة البدينة وزومبا الأطفال، نقش الحناء، بالإضافة لتعليم مهارات ممتعة في الرياضيات السريعة، وكذلك مهارات كرة القدم، وغيرها من الأنشطة للأطفال من الجنسين.وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، إن تنظيم المخيم، يأتي في إطار الحرص على توفير نشاط صيفي متميز للأطفال، يتناسب مع الأوضاع الحالية، ويقدم لهم مهارات وتجارب جديدة، وهم آمنين داخل بيوتهم، في ظل ظروف «كوفيد 19» الاستثنائية.

احتياجات

أكدت المها البستكي أن نادي دبي للسيدات، يعمل دائماً على توفير احتياجات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والأسرية، من خلال تقديم نشاطات بمعايير عالية، ضمن أرقى المرافق وأحدثها، والتي تلائم الفئات العمرية المستهدفة، في أجواء حماسية وترفيهية، تمكنهم من الاستمتاع بموسم الإجازة الصيفية، وأضافت: وهذه المرة، وضعنا سلامة الأطفال وسعادتهم في مقدم اعتباراتنا.

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