2.4 مليون مكالمة استقبلتها «طوارئ شرطة دبي» في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم الإدارة العامة للعمليات للربع الثاني من العام الجاري، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد نبيل عبدالله الرضا نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، وعدد من الضباط.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على نتائج إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي أظهرت استقبال مليونين و447 ألفاً و646 مكالمة على رقم الطوارئ 999، ووصول عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان مليونين و276 ألفاً و659 مكالمة، ليحقق المركز بذلك نسبة 97% في مؤشر الاستجابة على المكالمات الطارئة خلال 10 ثوان، بينما تلقى المركز بنفس الفترة من العام الماضي مليونين و615 ألفاً و826 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوان، مليونين و588 ألفاً و863 مكالمة.

واستعرض العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، خلال الاجتماع التفاعلي، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآخر المستجدات، وتقييم مؤشر عمل الدوريات وزمن الوصول إلى الحوادث.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على إحصائيات زمن الاستجابة الذي استغرقه وصول الدوريات الأمنية للحوادث الطارئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي لم يتجاوز 4 دقائق و34 ثانية، فيما كان المستهدف هو 8 دقائق، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية للحوادث غير الطارئة 12 دقيقة و32 ثانية، فيما كانت النسبة المستهدفة هي 30 دقيقة.

إحصائيات

اطلع الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 901، حيث وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني من العام الجاري 379 ألفاً و122 مكالمة هاتفية، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 342 ألفاً و162 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز في الربع الثاني من العام 2019، 218 ألفاً و51 مكالمة ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 194 ألفاً و722 مكالمة.

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