المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة تخريج الدورة الـ 29 في كلية القيادة والأركان المشتركة الذي جرى مساء أول من أمس في مقر الكلية بالعاصمة أبوظبي.

ونظراً للظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً منها على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين والخريجات وتجسيداً لما بذلوه من جهود وإنجازات تعتز وتفخر بها الدولة وحفاظاً على سلامتهم، اتخذت الكلية الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية كلمة رحب فيها برئيس أركان القوات المسلحة راعي الحفل والحضور قال فيها: «بعد جهد عام متواصل من التحصيل العلمي، يسعدني في هذا اليوم أن أقدم نخبة جديدة من القادة والأركان الخريجين من قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية وضباط الدول الشقيقة والصديقة الذين عملوا بجهد متواصل وعطاء مستمر ليجتازوا الدورة بنجاح، مزودين بأحدث العلوم العسكرية في مجالات حيوية ومتعددة شاملة مفاهيم العمليات المشتركة وعمليات الطيف الكامل وعمليات الأسلحة الموحدة والدراسات الوطنية والاستراتيجية وعلوم الإدارة والقانون الإنساني والدولي».

وبعد ذلك قام الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وإلى جانبه قائد الكلية بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين.

وهنأ الرميثي الخريجين متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية لإعلاء ورفعة قواتنا المسلحة والزود عن حياض الوطن واستقلاله، ودعاهم لمواصلة التحصيل الأكاديمي ومواكبة كل ما هو جديد في ميدان العلوم العسكرية.

تطوير

أوضح اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي أنه تم العمل وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للكلية على تطوير وتحديث واستحداث مساقات ومحاور تعليمية في منهاج جديد متطور ومواد علمية تواكب هذه العقائد وتستمد منها نهجها التعليمي.

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