«أشغال الشارقة» تنفذ مشاريع بـ 20 مليون درهم في وادي الحلو

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مجموعة من المشاريع بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء بالشارقة وتم تسليمها إلى بلدية مدينة كلباء بحضور خميس سعيد المزروعي من منطقة وادي الحلو، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء، وهاشم محمد يعقوب البيرق نائب رئيس المجلس البلدي في كلباء ومن جانب دائرة الأشغال العامة المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع والمهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن:«منطقة وادي الحلو تشهد تحولاً محورياً حيث باتت واحة غنّاء تنبض بالحياة لتصبح من أهم مناطق الجذب السياحي بالدولة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الشارقة بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأشار إلى أن منطقة وادي الحلو تعتبر نموذجاً فريداً لقرية جمعت بين التراث والحداثة والأصالة والتطور العمراني والسياحي الأمر الذي جعل منها منطقة جذب سياحي للكثيرين من سكان الدولة وزوارها بفضل جمال طبيعتها الخلابة وخصوصيتها الفريدة إضافة إلى مميزات موقعها إذ تتسم بجغرافية حيوية لوقوعها وسط جبال صخرية بين مدينة كلباء ومنطقة حتا وأصبح الوادي نموذجاً يجسد اهتمام حكومة الشارقة بالحفاظ على مكونات الوديان وطبيعة قاطنيها من دون حرمانهم من مقومات الحضارة واحتياجات العصر.

وأشاد السويدي بمساعي صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه الدائم على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين من خلال توفير نسيج مجتمعي ومناخ معاشي قوي وسليم مع إنشاء بنى تحتية قوية وخدمات مستدامة ذات مواصفات عالمية الأمر الذي يتضح جلياً في انتهاج حكومة الشارقة للعديد من المشروعات الطموحة والمؤثرة في الواقع الخدمي والتي حولت وادي الحلو من منطقة نائية إلى منطقة متكاملة الخدمات بشكل فاق طموح وتصور مواطنيها ما يعد تحدياً للمكان وتطويعاً لجغرافية المنطقة.

وأوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال إن:«الدائرة انتهت من إنشاء 3 مشاريع حيوية متجاورة بكتُلفة 12 مليون درهم وتمتد هذه المشاريع على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع أبرزها مشروع مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع بحيث يشتمل على مكتب إداري و بيت بلاستيكي للزراعة ومساحات مخصصة للزراعة أما المشروع الثاني فهو ورشة لصيانة المعدّات الآلية ومبنى المخازن وغرفة الحارس وخزان وحوض تحلية للمياه تضخ 70 متراً معكباً للمياه بشكل يومي لسقاية المسطحات الخضراء المؤمل زراعتها من قبل الجهة المستفيدة و 13 موقفا مظللاً مخصصاً لشاحنات النقل الكبيرة وأما المشروع الثالث فهو مبنى سكـني للعمال يسع 80 عاملاً ومصلى وصالة ترفيه وغرف الخدمات و مرافق خدمية».

ومن جانبها أشارت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بدائرة الاشغال:«أن الدائرة انتهت من تشجير جبال وادي الحلو بتكُلفة 7 ملايين درهم وتتضمن تجميل مدخل منطقـة وادي الحلو حيث تم إنشاء مدرجات للزراعة على 3 جبال وفق تدرجات محددة وبمساحات واسعة وكميات قطع كبيرة لإنشاء أحواض زراعية وزراعة الأشجار إلى جانب الانتهاء من إنشاء مبنى سكن موظفي مكتبة وادي الحلو التي تعتبر إحدى المؤسسات الثقافية الاجتماعية التي تحتوي على مجموعة من الكتب الزاخرة بالمعلومات والبيانات الثقافية المرتبة ترتيباً مميزاً يسهل على زوارها عملية الاستفادة منها».

وتقوم الدائرة حالياً بإنشاء سور حجري حول الجبل رقم واحد مع إنشاء قناتين مائيتين وشبكة تغذية لصرف مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء.

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