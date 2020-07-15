شرطة أبوظبي تتفاهم مع «الأوقاف» للتوعية بمنظومة الأمن في المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مقرها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تعزيز وتنمية الوعي بمنظومة الأمن والسلامة في المجتمع وتعزيز التعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما ينسجم مع الخطط والسياسات الحكومية.

ووقع المذكرة العميد الدكتور خلفان سلطان الكندي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية ممثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد نائب مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون المشترك مع الشركاء وتوثيق الروابط وخصوصاً من خلال العمل عن بُعد وتعزيز الثقة وصولاً لمجتمع واعٍ ومثقف دينياً وتربوياً وقادر على مواجهة متغيرات الحياة والتفاعل معها بإيجابية.

وذكر أن المذكرة ركزت على تبادل الخبرات بين الطرفين والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والإشراف على المساجد والعاملين وتنمية الوعي الديني ونشر الثقافة الإسلامية.

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