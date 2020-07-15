شما المزروعي: القيادة الرشيدة حريصة على إكساب الشباب المهارات لتعزيز دورهم العالمي

المصدر: وام

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على دعم الشباب في كل المجالات من خلال تطبيق نموذج عالمي رائد في تمكينهم وإكسابهم مختلف المهارات لتعزيز دورهم العالمي والمساهمة مع شباب العالم في مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لكل المجتمعات وتحقيق المزيد من التقدم واستشراف المستقبل لما فيه خير البشرية جمعاء.

وقالت معاليها في تصريح - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب - إن منظومة مهارات الشباب ركيزة أساسية في رفع كفاءة الشباب ومواكبتهم لمختلف المتغيرات التي يمر بها العالم خصوصا خلال الوضع الرهن وما يمر به العالم اليوم من متغيرات تستلزم وضع آلية واضحة لإكساب الشباب أكثر من مهارة من أجل تعزيز مرونتهم في سوق العمل والمستقبل.

و أضافت : " تمتلك الإمارات تجربة رائدة عالميا عبر دعم و تمكين الشباب بالمهارات من أجل تعزيز دورهم على الساحة العالمية ليكونوا صوت الإمارات في مختلف المحافل الدولية وهو ما تجسد من خلال مشاركات شباب الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن خلال برنامج الإمارات للمندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة .. و تمكنوا من خلال ذلك من طرح رؤيتهم في مختلف القضايا العالمية ومشاركة مهاراتهم ومعارفهم مع مختلف شباب العالم ومناقشة القضايا التي تهم الشباب مع كبار المسؤولين وصناع القرار على مستوى العالم.

و أشارت إلى أن دولة الإمارات تلعب أيضا دورا محوريا على مستوى المنطقة من خلال جهود مركز الشباب العربي الذي يعمل وفق نهج متطور ورؤية استشرافية في نقل تجربة دولة الإمارات في تنمية مهارات الشباب إلى دول المنطقة من أجل المساهمة في تأهيل الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي بالمهارات الضرورية وإعدادهم الجيد للمستقبل.

و قالت معاليها : إن العالم من حولنا يتغير بشكل متسارع ما يتطلب المزيد من العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية داخل الإمارات ومختلف دول العالم .. و نحن بدورنا حريصون على أن نكون و من خلال تجاربنا في تمكين الشباب مساهمين رئيسيين في تطوير مهارات الشباب ليس فقط على مستوى الإمارات بل على مستوى المنطقة والعالم و ذلك من أجل الاستفادة من قدراتهم و تعزيز الوعي و المعرفة لديهم.

و أضافت : " نعمل على توفير البيئة المناسبة من خلال اطلاق الكثير من المبادرات و البرامج الرائدة و الرامية إلى تنمية وتعزيز قدرات الشباب وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب المزيد من المهارات التخصصية في جميع المجالات من خلال مجموعة من المبادرات مثل المدرسة المهنية لشباب الإمارات التي تعتبر تجربة فريدة تجمع بين المعرفة و الخبرة العملية من مختصين و مهنيين قادرين على نقل تجاربهم و مهاراتهم الواقعية للطلبة نحو تحقيق طموحاتهم واستكشاف مواهبهم إضافة إلى مبادرة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات لاستثمار أوقات الشباب بالشكل الأمثل وفي إطار احتفال العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب ينبغي أن يكون الشباب أكثر مرونة و جاهزية عبر اكتساب المزيد من المهارات وتنمية قدراتهم وفق متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل".

و أكدت معاليها أن مستقبل الشباب هو مستقبل الأوطان وهم أغلى ثروة و بهم تتحقق التنمية و الإزدهار في كل المجالات.

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