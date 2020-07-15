تدشين خيمة جديدة لفحص القادمين من دبي إلى أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت شركة طموح للرعاية الصحية عن عزمها تدشين خيمة جديدة خلال يوم إلى يوم ونصف اليوم لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا بتقنية الليزر DPI للقادمين من دبي إلى أبوظبي، حيث سيتم تخصيصها لخدمة العائلات فقط، بينما سيتم تخصيص الخيمة القديمة لخدمة الأفراد، مع تفعيل خدمة الحجز المسبق للأفراد والعائلات.

وأوضح عبدالله الراشدي، المتحدث باسم شركة طموح للرعاية الصحية، في مكالمة هاتفية لـ "البيان"، أن السبب الرئيسي وراء الازدحام التي شهدته خيمة الفحص، هو توافد العمالة الغير مصرح لها بالانتقال، مشيراً إلى أن الخيمة الجديدة التي سيتم تخصيصها لخدمة العائلات تبلغ مساحتها ضعف الخيمة الحالية.

وأشار الراشدي إلى تعليق خدمة فحص الأفراد بدون موعد، مع السماح للعائلات فقط بإجراء الفحص السريع DPI، فيما سيتم تفعيل خدمة الحجز المسبق للافراد والعائلات بعد تدشينها، موضحاً أن الخيمة الجديدة ستخفف الازدحام الذي حدث في الخيمة الأولى.

وبين أن شركة طموح للرعاية الصحية، عملت على إطلاق تطبيق لخدمة الحجز المسبق لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا بتقنية الليزر DPI للقادمين من دبي إلى أبوظبي في خيمة الفحص.

من جانبها اشارت شركة طموح للرعاية الصحية عن بدء تنفيذ خطة زيادة أعداد نقاط الفحص عند نقاط التفتيش التي تتبع تقنية «DPI»، وذلك للتغلب على تحديات الوقت والمكان، وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية كافة.

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنتا أول من أمس عن بدء تطبيق تقنية " DPI " القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة.

وتعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا.

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