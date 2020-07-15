بلدية دبي تعلن عن إعادة تشغيل مسابح حديقة مشرف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدية دبي عن إعادة تشغيل مسابح حديقة مشرف ابتداءً من يوم السبت 18/07/2020،وذلك بما يلبي حاجات المجتمع للاستمتاع والترفيه في الموسم الصيفي.

ودعت البلدية الجميع للالتزام بكافة تدابير الوقاية والسلامة العامة المعتمدة في المكان حرصاً على سلامتهم.

تعلن #بلدية_دبي عن إعادة تشغيل مسابح حديقة مشرف ابتداءً من يوم السبت 18/07/2020،وذلك بما يلبي حاجات المجتمع للاستمتاع والترفيه في الموسم الصيفي،وتدعو الجميع للالتزام بكافة تدابير الوقاية والسلامة العامة المعتمدة في المكان حرصاً على سلامتهم@DMunicipality #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZeIBLSUIdZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2020

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز