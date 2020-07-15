بلدية دبي تعلن عن إعادة تشغيل مسابح حديقة مشرف

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت بلدية دبي عن إعادة تشغيل مسابح حديقة مشرف ابتداءً من يوم السبت 18/07/2020،وذلك بما يلبي حاجات المجتمع للاستمتاع والترفيه في الموسم الصيفي.

ودعت  البلدية الجميع للالتزام بكافة تدابير الوقاية والسلامة العامة المعتمدة في المكان حرصاً على سلامتهم.

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