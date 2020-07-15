"دبي للإحصاء": معدل البطالة في دبي 0.5 % في 2019

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2019 الذي تنفذه إمارة دبي سنوياً، وفقاً لمركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي حافظ على مستوياته في حدودها الدنيا حيث لم يتجاوز النصف نقطة مئوية 0.5% في عام 2019، و بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين القاطنين في إمارة دبي 4.2% في حين لم يتجاوز نصف نقطة مئوية بين غير الإماراتيين المقيمين فيها، وكشف مركز دبي للإحصاء بأنه بلغ عدد النشيطين اقتصادياً المشاركين في قوة العمل نحو 8 من بين كل 10 أفراد من سكان الإمارة، ويبلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 2 مليون و370 ألف و447 مشتغلاً مع نهاية عام 2019.

قوة الاقتصاد

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن هذه المعدلات تعبر عن قوة اقتصاد دبي ومتانته وتضعها في ريادة المدن العالمية من حيث انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية بين سكانها، موضحاً بأن الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة بين غير الإماراتيين يعد أمراً طبيعياً ولا يعبر عن أي خلل حيث إن المقيمين الذين تنطبق عليهم المعايير ترتبط إقامتهم في الدولة بالعمل أو الاستثمار أو الدراسة فيما لا تعتبر فئات المعالين وغير المصرح لهم بالعمل عاطلين عن العمل.

وأضاف :أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المشاريع والمبادرات الإحصائية الاستراتيجية السنوية، كونه يعد مصدراً معلوماتياً هاماً لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والمخططين والباحثين في مجال سوق العمل على حد سواء، مشيراً إلى أن المسح ينفذ وفقاً لأحدث التوصيات والمعايير العالمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO) بما ينسجم مع المعايير الوطنية من خلال الشراكة الفاعلة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهدف التعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين والمتعطلين بشكل عام والإماراتيين بشكل خاص المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي.

وتابع المهيري: تم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية في مختلف مراحله من مرحلة جمع البيانات وحتى مرحلة نشر البيانات عبر كافة الأنظمة وقنوات النشر الإحصائي، هذا بالإضافة إلى استخدام الخرائط التفاعلية للاستدلال على عينة المسح الممثلة والمصممة بأسلوب علمي من الأسر المقيمة في الإمارة والتي بلغ حجمها 3,000 أسرة موزعة مناصفةً على الأسر الإماراتية وغير الإماراتية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة الجغرافية.

شكر

ووجه المهيري شكره وتقديره البالغ لجميع الأسر التي شاركت في هذا المسح مشيداً بحرصها على التعاون والمشاركة لما لها من أهمية بالغة في دعم عمليات التخطيط التنموي وصناعة المستقبل بالإمارة، وأكد بأن كافة النتائج التفصيلية متاحة لكافة المهتمين عبر مختلف منصات النشر الإحصائي للإمارة سواء من خلال التطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء أو موقعه الالكتروني.

مستويات البطالة

وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية في معدل البطالة بين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي خلال الثلاثة أعوام الأخيرة" 2017-2019"، إذ بلغ 4.2% في عام 2019 في مقابل 3.4% في عام 2017، وبالنظر إلى مستويات البطالة بين الإماراتيين الذكور مقارنة بالإماراتيات الإناث فقد ارتفع بشكل طفيف بين الإماراتيين الذكور من 2.6% في عام 2017 إلى 2.9% في عام 2019، أما بالنسبة لمستويات البطالة بين الإماراتيات الإناث فقد ارتفعت بوتيرة أعلى بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الفترة المحددة من 4.9% في عام 2017 إلى 6.5% في عام 2019.



المشاركة الاقتصادية

وأظهرت نتائج المسح أن نحو 83% من سكان إمارة دبي ممن هم في سن العمل مشاركين اقتصادياً، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح بالإمارة (قوة العمل منسوبة إلى السكان في سن العمل) 82.8% (94.9% للذكور مقابل 53.8% للإناث)، وذلك بنهاية عام 2019، فيما بلغت 83.1% (94.6% للذكور و53.6% للإناث)، وذلك بنهاية عام 2017.

الخصائص الرئيسية للمشتغلين

وبلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 2 مليون و370 ألف و447 مشتغلاً مع نهاية عام 2019، منهم 81% ذكور و19% إناث.كما ارتفع أعداد المشتغلين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2019 حيث بلغ 86 ألف و546 مشتغلاً إماراتياً مقارنة مع 80 ألف و216 مشتغلاً إماراتياً مع نهاية عام 2017 وبزيادة مقدارها 6 آلاف و330 مشتغلاً خلال الفترة من 2017 ولغاية 2019 وبنسبة زيادة مقدارها 7.9% بأعداد المشتغلين الإماراتيين المقيمين بالإمارة خلال الفترة المشار إليها.

ويتركز غالبية المشتغلين الإماراتيين بالفئة العمرية 20-49 سنة للذكور والإناث على حد سواء وبنسبة بلغت 84.7% و93.9% على التوالي.

التركيب المهني

وأظهرت نتائج المسح أن التركيب المهني للمشتغلين الإماراتيين يختلف اختلافاً كلياً عما هو لدى المشتغلين غير الإماراتيين وذلك ما هو ملموس بوضوح على أرض الواقع نظراً لطبيعة المهن والوظائف المحددة التي يفضلها الإماراتيين حيث أن الغالبية العظمى "99.3%" من المشتغلين الإماراتيين يعملون بالمهن البيضاء "المهن العليا والاختصاصية ومساعديهم والكتبة والخدمات المجتمعية"، فيما كان حوالي 55.0% من المشتغلين غير الإماراتيين يعملون بالمهن البيضاء.

وبلغت نسبة القياديين "المشرعون وكبار الموظفين والمديرون" الإماراتيين 13.0% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين، وكانت نسبة القياديين بين المشتغلين الذكور الإماراتيين 13.5% فيما بلغت نسبة القياديات الإماراتيات 12.0%.

كما أظهرت نتائج المسح بأن المشتغلين الإماراتيين مؤهلين علمياً حيث تقارب نسبة الأميين الصفر إذ لم تتجاوز نسبتهم 0.2%، ويظهر جلياً المستوى التعليمي الجيد للمشتغلين الإماراتيين حيث وصلت نسبة المشتغلين الإماراتيين من الجنسين ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعلى 43.7%، وترتفع هذه النسبة لدى المشتغلات الإماراتيات لتصل إلى أكثر من النصف 56.7% في المقابل تزيد النسبة عن الثلث بين الذكور الإماراتيين المشتغلين 36.3%. ويحمل 37.2% من المشتغلين بالإمارة بمختلف جنسياتهم درجة البكالوريوس فأعلى مما يؤكد سير الجهود الرامية لاستقطاب العمالة المؤهلة في الاتجاه الصحيح.



الخصائص الرئيسية للمتعطلين

بلغ إجمالي المتعطلين المقيمين من سكان إمارة دبي 10 آلاف و890 متعطلاً مع نهاية عام 2019، حيث يتضح أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً بأعداد المتعطلين مقارنة مع عام 2017 وبزيادة لا تتجاوز الـ 843 متعطلاً خلال الفترة المحددة 2017-2019.

ويتركز معظم المتعطلين بالإمارة في الفئة العمرية 20-39 سنة وبنسبة وصلت إلى 98.7% من إجمالي المتعطلين، فيما شكل المتعطلون الشباب ممن أعمارهم 18-24 سنة ما نسبته 44.6% من إجمالي المتعطلين.

وبلغت نسبة المتعطلين الإماراتيين الشباب من سكان دبي نحو 40.5% من إجمالي المتعطلين الإماراتيين والبالغ عددهم 3,812 متعطلاً، فيما بلغت نسبة المتعطلين الشباب من غير الإماراتيين 46.8% من إجمالي المتعطلين غير الإماراتيين البالغ عددهم 7,078 عاطلاً عن العمل.

ويتضح أن ما نسبته 69.5% من إجمالي المتعطلين بالإمارة هم ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعلى، أما على مستوى الإماراتيين القاطنين في الإمارة فإن 61.1% من المتعطلات الإماراتيات القاطنات في إمارة دبي يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، في حين بلغت النسبة للذكور 21.9%..

تعريف

يعرف المتعطلين بأنهم الأفراد ممن هم في سن العمل والمصرح لهم بالعمل، ولا يزاولون عملاً بالرغم من قدرتهم ورغبتهم في العمل، وقيامهم بالبحث عن عمل بشكل جدي خلال الأربعة أسابيع السابقة من يوم المقابلة ومن خلال أكثر من قناة، ولا يعتبر كل باحث عن عمل متعطلاً مالم تنطبق عليه تلك المعايير.





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