تطبيق للحجز المسبق للفحص السريع للقادمين من دبي إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت شركة طموح للرعاية الصحية، عن إطلاق تطبيق لخدمة الحجز المسبق لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا بتقنية الليزر DPI للقادمين من دبي إلى أبوظبي في خيمة الفحص، وذلك بسبب الزحام الشديد الذي شهدته أمس من الجمهور على إجراء الفحص بعدما تم الإعلان عن الخدمة.

أوضح عبدالله الراشدي، المتحدث باسم شركة طموح للرعاية الصحية، لـ "البيان"، أن خدمة الفحص السريع تقتصر حالياً على تقديم خدماتها للعائلات الراغبة في دخول إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الفحص المسبق للأشخاص دون العائلات وذلك لتلافي الزحام وحفاظاً على التباعد الاجتماعي، مبينناً أنه بصدد الإعلان عن تطبيق الحجز المسبق والذي يتطلب تسجيل الاسم ورقم الهاتف لتأكيد الموعد الخاص بإجراء الفحص.

من جانبها اشارت شركة طموح للرعاية الصحية عن بدء تنفيذ خطة زيادة أعداد نقاط الفحص عند نقاط التفتيش التي تتبع تقنية «DPI»، وذلك للتغلب على تحديات الوقت والمكان، وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية كافة.

وكانت لجنة إدارة الأزمات و الطوارئ في إمارة أبوظبي، و دائرة الصحة - أبوظبي، قد اعلنت اول من أمس عن بدء تطبيق تقنية " DPI " القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة.

وتعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم و قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا.

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