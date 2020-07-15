حمدان بن محمد: المهمة نجحت قبل أن تبدأ الرحلة.. ورأسنا مرفوع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشرف العام على مشروع مسبار الأمل، أن طموحات الإماراتيين لا تحدها حدود، وأن مهمة الذهاب إلى المريخ قد نجحت قبل أن تبدأ الرحلة.

وقال سموه: "سنذهب للمريخ لأن برامج الفضاء هي بوابة للعلوم، وهي بوابة لبناء العلماء، ولا مستقبل لنا بدون العلم، ولا مستقبل لنا بدون المريخ.. سنذهب للمريخ لأننا نريد أن نغرس في شبابنا وشباتنا ثقافة جديدة، بأنه لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين، وبأننا إذا عزمنا نفّذنا، وإذا حلمنا حققنا الأحلام".

وتابع سموه: "سنذهب للمريخ لأن الإمارات تريد أن تكون في مقدمة النهضة العلمية العربية، ورحلة المريخ هي رسالة أمل للعرب جميعاً.. نحن نستطيع أن ننافس العالم في التكنولوجيا والعلم والمعرفة، والإمارات اليوم تقود التحول المعرفي العربي لغاية أكبر، غايتنا ليست بناء مسبار وإطلاقه، غايتنا بناء إنسان".

وأضاف سموه: "هي رحلة بدأها الشيخ زايد، والشيخ راشد لبناء الإنسان.. واليوم الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد يكملان بناء الإنسان، بعلمه ومعرفته وقدراته وطموحاته التي تصل للسماء.

وقال سموه: "سنذهب للمريخ لأننا نريد أن نبدأ رحلة جديدة في دولتنا، رحلة الخمسين عاماً القادمة.. خمسين عاماً مضت في دولة الإمارات، حيث بدأنا من الصحراء، ونريد الخمسين عاماً القادمة أن تبدأ من صحراء المريخ، لأننا شعب لا يعرف المستحيل، ولا شيء يمكن أن يقف أمام طموحاتنا العالية".

ووجّه سموه التحية والشكر إلى فريق العمل، قائلاً: "تقديري لفريق العمل، وأقول لهم: المهمة نجحت قبل أن تبدأ الرحلة.. رأسنا مرفوع، وإنجازاتنا مستمرة، وقيادتنا لا تعرف إلا المركز الأول.. تحية للرجال.. تحية للأبطال.. تحية لبنات الوطن المهندسات وصاحبات الإنجازات".

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