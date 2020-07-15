محمد بن زايد يعلن أن الإمارات لم تسجل أي وفاة بكورونا آخر 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالكادر الطبي والتزامه وجهوده في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد – 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

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