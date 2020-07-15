مغردون ينعون الشاب الإماراتي عبدالله النيادي بآلاف التغريدات

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله يوم أمس المواطن الشاب عبدالله سالم سعيد محمد النيادي من مدينة العين بعد مكوثه ثلاث سنوات في المستشفى إثر حادث أليم.

وتصدر هاشتاغ #عبدالله_النيادي موقع تويتر منذ أمس بأكثر من 6700 تغريدة، حيث قدم المغردون خالص التعازي لذوي الفقيد، داعين الله أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته، معبرين أنه نموذج طيب لأبناء الإمارات عرف ببشاشة وجهه وطيبة قلبه.

وجاءت وفاة عبدالله النيادي بعد عامين من وفاة صديقه ورفيق دربه علي النيادي وفقاً للمغردين. إذ كتب أحدهم ردا على تغريدة نشرت في عام 2018:

انتقل إلى رحمة الله #علي_النيادي بعد مكوثه سنه في المستشفى اثر حادث أليم ، اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال ، اللهم اجبر مُصاب ذويه وألهمهم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واليوم انتقل صاحبه ورفيق دربه #عبدالله_النيادي بعد مكوثه ثلاث سنوات في المستشفى اثر حادث أليم ، اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال ، اللهم اجبر مُصاب ذويه وألهمهم الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم اجمع بينهمـا في جنات النعيم ..

وغرد حساب جنائز العين: "#عبدالله_النيادي في ذمة الله صاحب الوجه البشوش والروح الطيبة اللهم لا اعتراض على قضائك،، اللهم اجمع #عبداللهالنيادي و #عليالنيادي في الجنة كما جمعتهم في الدنيا."

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