شرطة دبي تُسعد سُياحاً بتوصيل مفقوداتهم لأوطانهم

المصدر: (دبي - البيان)

أسعدت شرطة دبي عدداً من السيّاح، الذين فقدوا مقتنيات ثمينة ووثائق مهمة لهم خلال زيارتهم إلى دبي، بإيصال تلك المفقودات إلى منازلهم في أوطانهم، وذلك في إطار حرصها على التواصل الدائم مع كافة فئات المجتمع، وخاصة زوار الإمارة. وأعرب السائحون الذين اعتقدوا أنهم لن يسترجعوا ما فقدوه من مقتنيات، عن شكرهم الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها على إسعادهم، رغم بعد المسافة، مؤكدين أن هذا يدل على ما تتمتع به دبي من أمن وأمان.

وكان سائح بريطاني فقد محفظته التي تحتوي على جواز سفر، وبطاقات ائتمانية وهويات ووثائق، في إحدى سيارات الأجرة. وبعد أن عثر السائق على المحفظة وسلمها إلى مركز الشرطة، تواصلت شرطة دبي مع السائح هاتفياً، ليتبين أنه غادر إلى بلاده، فأرسلت له المحفظة إلى منزله في وطنه. كما قامت شرطة دبي بتوصيل حقيبة ظهر، تحتوي على جهاز لوحي وهاتف ذكي، إلى مواطن كويتي أضاعها قبل مغادرته الدولة، وأوصلت كذلك هاتفاً نقالاً إلى مواطن سعودي، بعد أن نسيه في سيارة أجرة أثناء عودته إلى موطنه.

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