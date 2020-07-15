حمدان بن محمد: قادرون على تجاوز التحديات والمضي نحو المستقبل بما يحمله من فرص

المصدر: (دبي ـ البيان)

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التعاون الكبير الذي أبدته كافة شرائح ومكونات مجتمع دبي، من مواطنين ومقيمين، في مواجهة تبعات الأزمة العالمية الناجمة عن فيروس «كورونا»، مؤكداً سموه أن تكامل إسهامات المجتمع، وما قدمه أفراده ومؤسساته، ليس بالأمر الغريب على الإمارات وشعبها الأصيل. كما أعرب سموه عن تقديره لجهود فريق عمل صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19).

وقال سموه: قدم صندوق التضامن منذ إطلاقه في أبريل مساهمات تجاوزت ٣٤٣ مليون درهم فشكراً لكل المساهمين بهذا المشروع الخيري الإنساني الرائد الذي يؤكد روح التكافل في دبي. وأضاف سموه: «نشكر كل من أسهم في هذا الجهد الجماعي المشرّف، من أفراد ومؤسسات وجمعيات خيرية، وغيرها من جهات سعت بكل الهمة للمشاركة في تأكيد قدرتنا جميعاً على تجاوز هذه المرحلة، بكل ما جلبته من تحديات، لنمضي نحو المستقبل المرجو، بكل ما يحمله من فرص».

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