خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي فرنسا ومونتينيغرو باليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماكرون.

إلى ذلك بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ميلو دجوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى الرئيس ميلو دجوكانوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى دوشكو ماركوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

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