اكتمال الإنشاءات والانتقال للتشغيل في محطة «براكة» الثانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأولى من نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها بمنطقة الظفرة في أبوظبي، إلى جانب اكتمال تسليم المحطة إلى شركة «نواة للطاقة» التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة من أجل بدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية.

إنجاز

يأتي الإنجاز الاستراتيجي بعد الانتهاء من مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، والانتقال إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة، وكذلك عمليات التفتيش الرقابية والمراجعات الدولية التي تمهد للحصول على رخصة تشغيل المحطة الثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة.

وقبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية اجتازت المحطة 2 اختبار الأداء الحراري في أغسطس 2018، إلى جانب اجتيازها لاختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل في مارس من عام 2019، حيث أظهرت هذه الاختبارات المهمة التي تسبق مرحلة التشغيل أداء نموذجياً للمحطة الثانية، من حيث السلامة الهيكلية، كما أثبتت أن كافة أنظمة المحطة قادرة تماماً على أداء دورها بشكل موثوق وآمن فور بدء المرحلة التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية.

وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: إن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية وتسليم جميع أنظمتها إلى شركة «نواة للطاقة» وفق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة والأمن والجودة هو نتيجة التفاني والمستوى المهني العالي لجميع العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، كما تبرز هذه الإنجازات أهمية تطوير أربع محطات متطابقة في آن واحد.. مشيراً إلى أن الخبرات والدروس المكتسبة خلال المرحلة الإنشائية للمحطة الأولى ساهمت في تطوير المحطة الثانية، وكذلك المحطتين الثالثة والرابعة ضمن مشروع محطات براكة.

اختبارات

وكانت المحطة الثانية في براكة اجتازت العديد من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بشكل فردي ومشترك مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري والسلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من سلسلة الاختبارات الشاملة التي تعرف باسم «برنامج الاختبارات الأولية».

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