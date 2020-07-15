سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «الشارقة الخيرية»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (6) لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

ونص القرار الإداري على أن يُشكّل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وعضوية كل من: سعيـد غانم مطر السويدي، وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي، ومحمـد راشد بيـات، ود.يعقوب علي سعيد خلف النقبي.

توزيع

ووفقاً للقرار الإداري يُوزع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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