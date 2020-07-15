رئيس جزر القمر يشكر الإمارات على الدعم الطبي

المصدر: (موروني - وام)

التقى عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة في جزر القمر المتحدة إلى جانب أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

ونقل السفير إلى الرئيس غزالي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة، ومن جهته حمّل الرئيس غزالي السفير المقبالي تحياته إلى القيادة في الإمارات.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدات الطبية التي قدمتها لمساعدة بلاده في التصدي لجائحة «كوفيد - 19».

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات المشتركة ما بعد أزمة كورونا المستجد إلى جانب المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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