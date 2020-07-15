637 مشروع قانون ناقشها «الوطني» خلال 622 جلسة

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أشار أحدث تقرير إحصائي حول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي في الجانبين التشريعي والرقابي خلال فصوله التشريعية من الفصل التشريعي الأول وحتى نهاية الفصل التشريعي السابع عشر إلى أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال تلك الفترة وصل إلى 622 جلسة، ناقش فيها 637 مشروع قانون.

وعلى مدار 48 عاماً ماضية من 1972 وحتى بداية شهر يوليو الجاري 2020، مر المجلس الوطني بـ 17 فصلا تشريعياً، و44 دوراً انعقادياً عادياً و5 أدوار انعقادية غير عادية، عكف خلالها على توجيه 925 سؤالاً إلى ممثل الحكومة من وزراء ورؤساء هيئات اتحادية، فضلاً عن دراسة 327 موضوعاً عاماً، وإصدار 608 توصيات.

ويتشكل المجلس الوطني الاتحادي، من 40 عضواً موزعين على الإمارات، بموجب 8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 أعضاء لكل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، وكان يتم اختيارهم بالتعيين، وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به قبل التوجه نحو انتخاب نصف الأعضاء والذي تم العمل به ابتداء من انتخابات عام 2006. وأصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».

جلسات

للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، ويعقد المجلس جلساته في العاصمة أبوظبي «عاصمة الدولة»، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضواً.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

رؤساء

وعلى مدار 48 عاماً تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي 10 رؤساء وهم ثاني بن عبد الله من 12 فبراير 1972 وحتى الأول من ديسمبر1976، وتريم بن عمران بن تريم في الفترة من الأول من مارس 1977 وحتى الأول من ديسمبر1981، وهلال بن أحمد بن لوتاه في الفترة من 28 ديسمبر 1981 وحتى الأول من ديسمبر1991، والحاج بن عبد الله المحيربي في الفترة من 6 ديسمبر1991 وحتى الأول من ديسمبر1996، ومحمد خليفة بن حبتور في الفترة من 14 ديسمبر1997 وحتى 29 يناير2002، وسعيد محمد سعيد الكندي في الفترة من 18 فبراير 2003 وحتى 17 فبراير 2005، وعبدالعزيز عبدالله الغرير من 12 فبراير 2007 إلى 11 فبراير 2011، ومحمد أحمد المر من 15 نوفمبر 2011 إلى 11 نوفمبر 2015، وأمل عبدالله القبيسي من 18 نوفمبر 2015 إلى 11 نوفمبر 2019، وصقر غباش من 14 نوفمبر 2019 إلى الآن.

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