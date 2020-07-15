638 مركبة مهملة حجزتها بلدية عجمان خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 638 مركبة مهملة خلال النصف الأول من العام الحالي تركها أصحابها لفترة زمنية طويلة في المواقف العامة وأسفل البنايات السكنية في جميع أنحاء المناطق السكنية، إضافة إلى الميادين الترابية بين البنايات السكنية والتي أصبح وجودها يشوه المظهر العام ويؤثر سلباً على الصحة العامة، ويعيق جهود البلدية في عملية النظافة العامة بالأحياء السكنية، كما أن وقوف المركبات قرب البنايات السكنية يعيق عملية توصيل بعض الخدمات إلى السكان.

صحة وسلامة

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إن الدائرة تحرص على تعزيز الصحة العامة وسلامة السكان، والاهتمام بالمظهر العام للإمارة وبذل جهود مضاعفة من أجل نظافة المناطق السكنية، مشيراً إلى تنظيم حملات تفتيش من قبل مفتشي الدائرة بهدف التأكد من عدم وجود مركبات متوقفة منذ فترات طويلة في بعض المواقف العامة وقرب البنايات السكنية ما يؤدي إلى تجمع وتراكم الأتربة والأوساخ التي تشوه المظهر الحضاري والصحي للمدينة.

وشدد على أن الدائرة تقوم بسحب وحجز المركبات وإخطار أصحابها بمراجعة الدائرة عبر الإعلان في الصحف اليومية، لافتاً إلى وضع ملصقات تطالب أصحاب المركبات بسحبها ومنحهم مهلة وفي حالة تجاوز المهلة المقررة يتم سحب وحجز المركبة. وأكد وجود قوانين وتشريعات ترمي إلى عدم تشويه المظهر العام للإمارة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة وكل شخص يتجاوز التشريعات يعد مخالفاً لذلك تفرض غرامات خاصة بحجز المركبات، كما يتم حجز المركبات التي تعرض بغرض البيع في الطرقات العامة. وأهاب الحوسني بسكان الإمارة التعاون من أجل حماية الصحة العامة والبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز