المزروعي: ضرورة تضافر الجهود لتسريع التنمية الشاملة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال زيارته لمقر الوزارة في دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والتقاءه بالموظفين، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات والموارد للحفاظ على المكتسبات، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة، التي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً، لحكومة الإمارات، لافتاً إلى أن التحديات المقبلة تحمل في طياتها فرصاً كبيرة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للـ 50 سنة المقبلة، ويجب علينا العمل جميعاً بروح الفريق الواحد لتطوير قطاع الطاقة وبنية تحتية متكاملة للمستقبل، لتتواءم مع التغيرات التقنية التي سوف تشكل مدن المستقبل.

وقال معاليه: «إن الوصول لمستقبل مشرق واستشراف قطاعي الطاقة والبنية التحتية عاملين أساسيين لضمان استمرارية تقدم الدولة في سباق التنافسية العالمية وتحقيقها مراكز متقدمة ضمن مؤشري جودة البنية التحتية والطرق الاتحادية، وحجز مكانتها كدولة رائدة في صناعة المستقبل، ما يفرض على كل موظف منا مسؤوليات جسام، ومهام تتطلب مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات بالعلم والمعرفة».

وأضاف خلال تفقده الإدارات والمكاتب: «فخور بما أنجزته الوزارة وبجهودكم وإنجازاتكم خلال المرحلة الماضية، مع أخي معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وكلي ثقة بمقدرتكم على مواصلة مسيرة تلك الإنجازات والبناء عليها».

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن: «الإنجاز مستمر والعمل متواصل وفق رؤى قيادة تمضي نحو المستقبل بثبات وثقة، لافتاً في حديثه للموظفين، إلى أنه يتطلع مشاركتهم التشريعات والقرارات والمبادرات، للارتقاء بخدمات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان لما فيه مصلحة للوطن والمواطن».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً استثنائياً بقطاعات الطاقة والبنية التحتية وإسكان المواطنين والنقل البري والبحري، باعتبارها أولوية والقاطرة التي تقود مسيرة النمو والتطور في باقي القطاعات، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والعمل بجد لمرحلة وفق خطط واقعية موضوعية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأخذ بأرقى معايير الاستدامة.

كما أكد معالي الوزير خلال اللقاء، أن «الإمارات خطت خطوات متقدمة في سبيل تعزيز مكانتها في مجال الطاقة والبنية التحتية، وفق خطط تنموية طموحة، ذات أبعاد استراتيجية رسمتها رؤية الإمارات 2021 التي تركز في محاورها على تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، كما وتسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء، لافتاً إلى أن الوزارة على مشارف إعداد خطة متكاملة تنقلنا بسلاسة خلال الـ 50 سنة المقبلة إلى مئوية الإمارات 2071».

متغيرات

وقال معاليه: «تعزيز منظومة الطاقة والبنية التحتية في ظل المتغيرات التي خلقتها جائحة كورونا، يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن قيادات وكوادر الوزارة على أتم الاستعداد لمواصلة الإنجازات والالتزام الفوري بدعم ومساندة مستهدفات حكومة الاتحاد فيما يتعلق بتطوير الآليات والمنهجيات، لتسخير الجهود وصياغة السياسات والاستراتيجيات وتنمية القدرات».

استدامة

قال معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي: «إن استدامة المشاريع الإسكانية هي جوهر رؤيتنا خلال المرحلة المقبلة، استدامة تضمن جولة المخرجات والحفاظ على المكتسبات للأجيال القادمة».

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