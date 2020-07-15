مجلس قيادات الشرطة يناقش خطة «الداخلية» للاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، اجتماعاً بتقنية الاتصال عن بعد أمس، جرى خلاله مناقشة السياسات التشغيلية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتحديد المستهدفات والممكنات التي تساعد في تنفيذها على مستوى الدولة، في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات في جميع مؤشرات الأجندة الوطنية خلال السنوات السابقة.

جاء ذلك بحضور كل من: معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد سعيد عبد الله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

تأهيل

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قادة الشرطة إلى تأهيل الكوادر الأمنية بمهارات تتعلق بالتنبؤ الأمني، ومنع الجريمة، مؤكداً على أن الوزارة لديها قوة لا يستهان بها من الكوادر البشرية لتحقيق ذلك.

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