«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع المؤسسات الإندونيسية

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى الدولة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات وفتح آفاق أوسع للاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وأكّد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإندونيسية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الإندونيسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة. واستعرض معاليه أمام السفير الإندونيسي أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات.

وأوضح معاليه أن الهيئة قامت باعتماد نموذج المنتج المستقل (IPP) لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج، حصلت على أدنى الأسعار العالمية. من جهته، أبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة.

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