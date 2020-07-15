اجتماع تنسيقي يناقش خطة الفجيرة للاستعداد للخمسين

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

عقدت بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أول من أمس الاجتماع التنسيقي لأعمال خطة إمارة الفجيرة للاستعداد للخمسين في مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية.

وترأس الاجتماع المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس المسار، بحضور عبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة نائب رئيس المسار، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نائب رئيس المسار، وعدد من أعضاء فريق العمل، حيث تم إطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية في 2020 للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، وذلك من خلال «لجنة الاستعداد للخمسين» التي تم إنشاؤها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 12-13 لسنة 2020، لوضع تصور متكامل للتنمية الشاملة في الإمارات للخمسين سنة المقبلة بمشاركة كل الجهات الاتحادية والمحلية حسب القطاعات والمواضيع الاستراتيجية المهمة في الدولة والتي شهدها عام 2020.

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