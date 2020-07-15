بلدية دبي تطلق بطاقة «بنيان» الإلكترونية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت بلدية دبي، بدء إصدار بطاقة «بنيان»، تحت شعار «نبني السعادة لحياة أفضل» الإلكترونية، لجميع مواطني الدولة، من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم، عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة، في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وقالت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي: «يسعدنا في الدائرة، أن نتمكّن من إدخال الفرح والسعادة على قلوب مواطني الدولة، من خلال تسهيل إصدار بطاقة بنيان لهم، من خلال الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور لمراكز البلدية واستخراجها، ومنذ انطلاق المبادرة، تم إصدار 22692 بطاقة للمستفيدين من كافة أنحاء الدولة، وكذلك تمت مشاركة ما يقارب عدد 182 شركة، لتقديم الخصومات، ونوهت بأن هذه البطاقة، إنما تعكس اهتمام الدائرة وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية، ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين».

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