«طرق دبي»:خطة لعودة العمل في معاهد تعليم قيادة السيارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

وضعت إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطة لعودة العمل في معاهد تعليم القيادة، حسب توجهات الحكومة، لتغطية وتقديم جميع الخدمات للمتعاملين، دون التأثير في وقت الانتظار، أو وقت تقديم الخدمة، واعتمدت الإدارة جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين، وطبقت شروطاً صارمة، تمثلت في تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج، وإدخال المتعاملين وفق المواعيد المحددة مسبقاً، مع التأكد من عدم تجاوز عدد المتعاملين الموجودين بداخل المنشأة، نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية.

ووفرت المعاهد أجهزة فحص الحرارة عن بعد، وأجهزة ومواد التعقيم في أماكن متفرقة، ووجهت فريق النظافة، بضرورة إجراء التعقيم اللازم، وتنظيف الكراسي والمقابض الخاصة بالمكاتب ومرافق التدريب بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى الالتزام بتعقيم وتنظيف مركبات الفحص والتدريب، بعد كل استخدام داخل وخارج المركبة، وتكثيف دورية التنظيف والتعقيم لجميع المرافق.

وقامت الإدارة بتوثيق عمليات التنظيف بدقة، من خلال سجلات التنظيف، مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، ووضع الإرشادات والملصقات اللازمة للمحافظة على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي، وتقدر بــ 2 متر، وذلك ضمن جميع المرافق، كقاعات المحاضرات ومنطقة الاستقبال، كما شددت على ضرورة استخدام الأكواب الورقية أو البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مع تعقيم برادات المياه ومقابضها بشكل دوري، وتخصيص أماكن للعزل، مزودة بمواد ذات الاستخدام الواحد، حيث يمكن استخدامها في الحالات الطارئة، أو أثناء وجود إصابات مؤكدة، ويتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع أي حالة طارئة، إلى جانب القيام بعملية تعقيم وتنظيف شاملة، باستخدام أدوات التعقيم بعد ساعات الدوام الرسمي في المنشأة، وإزالة أماكن الجلوس للعامة، وتخصيصها لأصحاب الهمم فقط، مع الحفاظ على مسافة التباعد الآمن.

دفع إلكتروني

وأوقفت إدارة ترخيص السائقين، التعامل النقدي، وألزمت المتعاملين باستخدام أجهزة الدفع الإلكترونية، من قبل المتعاملين في جميع أنواع المعاملات، وأغلقت المقاصف والمطاعم وغرف الصلاة التابعة للمنشأة، ووجهت المتعاملين، لضرورة إجراء حجز موعد مسبق قبل الذهاب للمعهد، من خلال رسالة نصية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمعهد، وحثت المتعاملين على عدم اصطحاب الأطفال من عمر الـ 3 أعوام وحتى الـ 12 عاماً، أو الأفراد فوق 60 عاماً، من الدخول، حرصاً على سلامتهم، وأوعزت الإدارة لموظفيها، بضرورة تقليل الاجتماعات الداخلية، وتفعيل الاجتماعات «عن بُعد».

دعم

أشارت إدارة ترخيص السائقين، إلى أن نظام فحص الساحة الذكي، قدم دعماً كبيراً خلال فترة الوباء، وذلك للتماشي مع الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تم العمل عليها، حيث إن النظام يقوم على فحص المتدرب بمفرده، وبدون وجود الفاحص في المركبة، ما حقق التباعد الجسدي المطلوب، وكذلك ساهم في تقليل الأوراق، ما يسهم في تقليل انتشار العدوى.

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